Der Energiekonzern RWE fordert die Bundesregierung zu schnellen Entscheidungen für den Bau neuer Gaskraftwerke auf. «Wir wünschen uns das so schnell wie möglich», sagte RWE-Chef Markus Krebber in Berlin. Die Bundesregierung solle versuchen, das Gesetz, die finale Abstimmung mit der EU-Kommission und das Ausschreibungsdesign vor der Sommerpause hinbekommen. Wenn die Zuschläge für die Kraftwerke nicht spätestens im Herbst kämen, dann wäre das «schon eine riesige Enttäuschung», sagte Krebber. Die Ausschreibungen müssten einfach und pragmatisch sein und nicht technologisch überfrachtet.