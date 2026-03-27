Norwegischer Staatsfonds als Investor an Bord

«Mit den Genehmigungen durch das BSH für das Nordseecluster B stehen nun die Ampeln auf Grün und wir können im kommenden Jahr mit der Errichtung auf See beginnen», sagte der Technikchef von RWE Offshore Wind, Tobias Keitel, laut Mitteilung. «Mit dem Nordseecluster treiben wir den Ausbau der Offshore-Windenergie weiter voran. Das ist ein gutes Signal für die Energiewende.»