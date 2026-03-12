Der Ergebnisrückgang beim Energiekonzern RWE ist im vergangenen Jahr weniger stark ausgefallen als befürchtet. Überraschend gut lief der Handel mit Energie, auch die unerwartet guten Geschäfte mit der Stromerzeugung durch Wind auf See schoben den Dax-Konzern an. Für die kommenden Jahre stellt RWE seinen Aktionären mehr Dividende in Aussicht und steckt sich selbst höhere Ziele. Dabei setzen die Essener nun stärker auf das Geschäft in den USA. Die Aktie zog in einem schwächeren Gesamtmarkt in der ersten Handelsstunde an und notierte zuletzt mit gut zwei Prozent im Plus.