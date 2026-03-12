Dies wäre für 2026 mehr als die vom Unternehmen befragten Analysten im Schnitt bislang auf dem Zettel hatten, für 2027 allerdings etwas weniger. Grundlage für das beschleunigte Gewinnwachstum sollen Investitionen von netto 35 Milliarden Euro in den kommenden 5 Jahren sein. Diese Summe stand bislang von 2025 bis 2030 im Plan.