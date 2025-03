Der Energiekonzern RWE verkauft Beteiligungen an zwei Nordsee-Windkraftprojekten an den norwegischen Staatsfonds. Dieser werde jeweils 49 Prozent an den Projekten Nordseecluster und Thor für insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro erwerben, teilte RWE am Montag mit. Der Dax Konzern bleibe verantwortlich für den Bau und später den Betrieb der Offshore-Windparks. Der Vollzug der Transaktion wird für Anfang des dritten Quartals erwartet.