Der Energiekonzern RWE hat zum Jahresstart wie erwartet einen Rückgang des operativen Gewinns hinnehmen müssen. Unter anderem verbuchte der Dax-Konzern einen ziemlich schwachen Start ins Jahr beim Handel mit Energie. Weiterhin hätten schwache Windverhältnisse in Europa zu einer geringeren Windstromproduktion auf See und an Land und damit zu Ergebniseinbussen geführt, teilte RWE am Donnerstag in Essen mit. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand.