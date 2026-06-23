Das nötige Geld brachte eine Kapitalerhöhung. Dazu platzierte RWE am Abend rund 74,4 Millionen Aktien zum Stückpreis von 54 Euro bei institutionellen Anlegern. Davon kamen knapp die Hälfte aus einer Kapitalerhöhung und gut die Hälfte aus dem Verkauf von Anteilen im eigenen Bestand - zusammen etwa zehn Prozent des Grundkapitals. Das Bezugsrecht bisheriger Aktionäre war dabei ausgeschlossen. Vom Bruttoerlös in Höhe von rund vier Milliarden Euro gehen noch Provisionen und Kosten ab.