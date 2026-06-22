Der Energiekonzern RWE will die Mehrheit am Übertragungsnetzbetreiber Amprion übernehmen und beschafft sich dazu frisches Geld am Aktienmarkt. Der Kaufpreis für die Aufstockung der Amprion-Anteile auf 55 Prozent liege bei rund 3,6 Milliarden Euro, teilte RWE am Montag nach Börsenschluss in Essen mit. Der Konzern habe Vereinbarungen mit den Anteilseignern der M31 Beteiligungsgesellschaft erzielt, um deren indirekte Anteile an Amprion zu erwerben. Der mittelbare Anteil von RWE an Amprion solle dadurch auf 55 Prozent steigen. Das nötige Geld soll eine Kapitalerhöhung bringen. Die Aktie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast drei Prozent nach.