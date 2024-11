Zugleich kündigte der Konzern den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 1,5 Milliarden Euro an. Damit könnte RWE auf den kolportierten Einstieg des aktivistischen Investors Elliott reagieren. Mitte vergangener Woche hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass dieser eine beträchtliche Beteiligung am deutschen Versorger aufgebaut habe und einen solchen Schritt verlange. RWE-Finanzchef Michael Müller habe dies allerdings vor rund einem Monat in Gesprächen mit Investoren abgelehnt./he