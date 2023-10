Die Produktionsmängel beim Flugzeughersteller Boeing drohen die Auslieferung neuer Jets an Ryanair noch stärker zu verzögern als gedacht. «Wenn überhaupt, dann wird es schlimmer», sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag in Brüssel. Noch bis vor einem Monat sei er einigermassen zuversichtlich gewesen, dass seine Fluggesellschaft bis Ende Juni nächsten Jahres 57 neue Flugzeuge bekommen werde. «Jetzt bin ich nicht zuversichtlich», sagte er. Es könnten auch nur 40 Maschinen werden. Damit würden die Verzögerungen auch das Flugangebot für den nächsten Sommer begrenzen. An der Börse in Dublin ging es für die Ryanair-Aktie am Nachmittag um rund ein Prozent abwärts.

12.10.2023 15:52