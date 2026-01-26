Europas grösster Billigflieger verzeichnete derweil Fortschritte bei den Boeing-Auslieferungen, nachdem es zuvor wegen der Krise beim US-Flugzeugbauer immer wieder Verzögerungen gegeben hatte. Die Fluggesellschaft erwartet nun eigenen Angaben zufolge die Auslieferung der letzten vier Max-8-Modelle bis Februar, während die neuere Max 10, die noch nicht zertifiziert ist, im Frühjahr 2027 in die Ryanair-Flotte aufgenommen werden soll. Ryanair erhöhte daher sein Passagierziel für das kommende Geschäftsjahr von 215 auf 216 Millionen.