An der Börse in Dublin kostete das Ryanair-Papier am Vormittag mit 23,61 Euro so viel wie noch nie. Anschliessend schmolz der Kursgewinn etwas zusammen. Zuletzt notierte die Aktie um die Mittagszeit bei 23,13 Euro und kostete damit gut drei Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag.