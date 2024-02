Der Billigflieger Ryanair hat im ersten Monat des Jahres seine Maschinen nicht so gut auslasten können wie ein Jahr zuvor. Der Auslastungsfaktor sank im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um zwei Prozentpunkte auf 89 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Dublin mitteilte. Insgesamt stieg die Zahl der Fluggäste um 3 Prozent auf 12,2 Millionen. Ryanair führte mehr als 71 700 Flüge in dem Monat durch. Über 950 Flüge wurden wegen des Konflikts in Israel und Gaza gestrichen.

02.02.2024 08:29