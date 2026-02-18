Die vollständigen Zahlen sowie die Jahresziele für 2026 und den Dividendenvorschlag will SAF-Holland am 19. März veröffentlichen. Auch wenn es noch keine Jahresziele gibt, reagierten Anleger auf die aktuellen Eckdaten positiv. An der Börse legte die Aktie am Vormittag um fast zwei Prozent auf 19,02 Euro zu. Seit Jahresbeginn hat sie rund ein Viertel an Wert gewonnen./err/mne/mis