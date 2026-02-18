Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht. So sank der Umsatz um rund acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent. Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Belastend wirkten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte.