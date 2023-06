Der Teilemangel bei Flugzeugherstellern und Zulieferern dürfte nach Einschätzung des französischen Triebwerksbauers Safran bis ins nächste Jahr anhalten. "Wir müssen jeden Tag darum kämpfen, die (nötigen) Teile zu bekommen. Das gilt für Safran und auch für die gesamte Branche", sagte Safran-Chef Olivier Andriès der "Financial Times" (Mittwoch). "Wir kommen aus der beispiellosen Nachfragekrise des Jahres 2020." Jetzt sei die Nachfrage wieder da, aber es gebe eine noch nie dagewesene Angebotskrise. "So etwas haben wir noch nie erlebt", sagte der Manager. Airbus-Chef Guillaume Faury hatte bereits Anfang Mai gesagt, dass die Engpässe in der Branche bis 2024 oder gar bis 2025 anhalten könnten.

14.06.2023 10:15