Für Schweizer Unternehmen seien die neu verhängten Zölle aus Washington eher eine Erleichterung als Anlass zur Sorge, sagte Sahgal am Freitagmittag im Westschweizer Radio RTS. Im Allgemeinen seien die 12,5 Prozent besser als die Zölle, die bis Donnerstagabend gegolten hatten, erklärte er in der Sendung.