Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain kämpft weiter mit Problemen in Europa, kommt aber in Amerika, Asien und Schwellenländern gut voran. Ausserdem hat das Unternehmen die Kosten im Griff, sodass die Marge im ersten Halbjahr auf den Rekordwert von 11,7 Prozent kletterte. Der Umsatz sank bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf knapp 23,5 Milliarden Euro, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Courbevie mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Übernahmeeffekte - habe der Rückgang knapp fünf Prozent betragen.