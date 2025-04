Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 3,2 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro geklettert, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich allerdings ein leichter Rückgang. Analysten hatten hier im Schnitt aber ein noch stärkeres Minus erwartet. Am Finanzmarkt war die Reaktion am Freitag positiv.