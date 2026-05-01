Eigentümerstrategie wichtig für Entwicklung

Das betriebliche Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) erhöhte sich demnach auf 75,13 Millionen Franken und lag damit rund 47 Prozent über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich auf 26,20 Millionen Franken. Das sei im Vergleich zu 2024 mehr als doppelt so viel, schreibt die SAK.