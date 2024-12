Die Salesforce-Aktie zog im nachbörslichen US-Handel um mehr als zehn Prozent auf gut 366 Dollar an. Auf der Handelsplattform Tradegate lag die Aktie am Mittwochmorgen ähnlich hoch im Plus. Im Hauptgeschäft in den USA wäre das ein Rekordhoch. Bisher hat der Softwarekonzern im laufenden Jahr schon rund 40 Prozent zugelegt. Zum Börsenschluss am Dienstagabend war Salesforce rund 317 Milliarden Dollar schwer.