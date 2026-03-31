Firmenkundengeschäft läuft

Im Firmenkundengeschäft habe man eine Reihe von Unternehmen gewonnen. Darunter seien etwa Cembra Money Bank, die Warenhausgruppe Globus, der Logistiker Planzer oder Swisslos, schrieb Salt. «Kunden wie Planzer hätten wir vielleicht vor ein paar Jahren nicht gewonnen. Da hat die Verbesserung der Netzabdeckung eine Rolle gespielt», sagte Nunziata. Das Salt-Mobilfunknetz habe nur noch wenig Abstand auf jenes der Swisscom, das die Messlatte in der Telekombranche sei.