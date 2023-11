Salt investiert gemeinsam mit Partnern auch in die Glasfaser-Infrastruktur. Mittlerweile sei Salt Home für 2 Millionen Schweizer Haushalte zugänglich, hiess es. Im dritten Quartal sei die Technologie neu in den Gemeinden Charmey (FR), Flims (GR), Ebnat-Kappel (SG), Grossaffoltern (BE), Lyss (BE), Subingen/Horriwil (SO), Romont (FR), Villorsonnens (FR) und Wattwil (SG) verfügbar gemacht worden.