Dabei hatte sich die Lage an der Wettbewerbsfront nach dem extrem intensiven Preiskampf von 2024 erst seit Jahresbeginn wieder beruhigt. Bei den Sommeraktionen habe es keine Exzesse mehr gegeben, sagte der Salt-Chef. Zudem hatten alle drei grossen Anbieter Swisscom, Sunrise und Salt zu Preiserhöhungen gegriffen. «Es gab keinen 'good guy' mehr am Markt.»