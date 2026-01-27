Bei der Cybersicherheit werde das Netz des Kunden beispielsweise vor Schadsoftware, Erpressungssoftware oder Überlastungsangriffen - im Fachjargon DDoS-Attacken genannt - geschützt, bevor die Bedrohungen zum Kunden gelangten, hiess es. Damit setzt auch Salt bei Cybersicherheit direkt am Netz an statt an Geräten der Kunden. Das ist ein ähnlicher Ansatz, wie ihn die Swisscom im vergangenen Mai bei ihrem KMU-Angebot gestartet hatte.