Bisher sei Salt nur im Festnetzgeschäft mit ganz kleinen Firmen tätig gewesen, sagte Konzernchef Max Nunziata am Rande der Produktvorstellung in Zürich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Nun richte sich das neue Festnetzangebot an Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern.
Damit betritt Salt Neuland. Denn das Unternehmen ist bisher vor allem ein Mobilfunkanbieter.
Nicht im Visier hat Salt die Grosskonzerne. Diese hätten ihre eigenen Infrastrukturen und bräuchten mehr massgeschneiderte Lösungen, sagte Nunziata.
Ausfallsicherheit und Cybersecurity
Das neue Angebot beinhalte neben der Internet und Festnetzverbindung auch die Businesskontinuität und Cybersecurity, hiess es. Um die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs auch bei einem Ausfall der Verbindung im Glasfasernetz sicherzustellen, wird bei einer Panne automatisch auf das Mobilfunknetz umgeschaltet.
Bei der Cybersicherheit werde das Netz des Kunden beispielsweise vor Schadsoftware, Erpressungssoftware oder Überlastungsangriffen - im Fachjargon DDoS-Attacken genannt - geschützt, bevor die Bedrohungen zum Kunden gelangten, hiess es. Damit setzt auch Salt bei Cybersicherheit direkt am Netz an statt an Geräten der Kunden. Das ist ein ähnlicher Ansatz, wie ihn die Swisscom im vergangenen Mai bei ihrem KMU-Angebot gestartet hatte.
Salt arbeite dabei mit dem grossen Cybersecurity-Anbieter Fortinet zusammen, hiess es. Damit würden die Bedrohungsdatenbanken rasch aktualisiert auf die neuesten Viren. Bei den Preisen sei Salt um bis zu 50 Prozent günstiger als Branchenprimus Swisscom.
Drehen an der Preisschraube?
Zur ersten Preiserhöhung der Swisscom für Millionen von Privatkunden ab April, hielt sich Nunziata bedeckt, ob Salt ebenfalls an der Preisschraube drehen werde: «Wir haben noch nichts angekündigt. Das bedeutet aber nicht, dass etwas in der Pipeline ist.»
jb/to
(AWP)