Neben den Shops betraf dies vor allem das Geschäft mit Geschäftskunden (B2B). So wurden für eine bessere geographische Abdeckung für Firmenkunden in der Breite zusätzliche Mitarbeitende angestellt. Durch die zunehmende Zahl von Kunden wurde zudem auch in den Ausbau der Dienstleistungen investiert. Die weitere Entwicklung beim Personal werde vom Wachstum abhängen.