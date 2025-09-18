Das Geld will Matterhorn Telecom laut den Angaben für den Kauf eines 90 Prozent-Anteils an der GP Holding SAS einsetzen. Diese wiederum hält eine Mehrheitsbeteiligung (50,01 Prozent) an der Gesellschaft Monaco Telecom. Insgesamt bezahlt Matterhorn für den Zukauf einen Preis von 616,2 Millionen Euro, wie es hiess.