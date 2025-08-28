Die Aggressivität im Wettbewerb habe nachgelassen. «Der Markt ist rationaler geworden», sagte Nunziata: «Aber ich bin nicht sicher, ob das anhält, je näher die Black-November-Ausverkäufe kommen.» Im letzten Jahr hatte die Rabattschlacht um den Black Friday besonders heftig getobt. Salt wolle nicht Volumen bolzen, sondern fokussiere sich auf die Profitabilität, sagte der Konzernchef.