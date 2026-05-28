«Unsere starken Ergebnisse im ersten Quartal zeigen die konsequente Umsetzung unserer Strategie in einem sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld», wird Salt-Chef Max Nunziata in der Mitteilung zitiert. Unter anderem gewinne das Breitband- und TV-Angebot weiter an Dynamik. Gleichzeitig sei auch das Firmenkunden-Geschäft ausgebaut worden.