«Wir glauben fest an die Zukunftsfähigkeit der Salzgitter AG», sagte Groebler. Deshalb setze das Unternehmen den Weg der Eigenständigkeit «konsequent und im engen Schulterschluss» mit den übrigen Interessengruppen im Konzern fort. «Gemeinsam vertrauen wir in unsere Stärke als Vorreiter der Transformation der gesamten Stahlindustrie», so Groebler.