Bereits Ende März hatte Unternehmenschef Groebler angekündigt, angesichts roter Zahlen seinen Sparkurs zu verschärfen. Statt der bisher angepeilten 250 Millionen Euro pro Jahr sollen bis 2028 nun jährlich 500 Millionen Euro eingespart werden. Sparen will der Salzgitter-Chef vor allem bei Einkauf, Logistik und Vertrieb. Und auch die Investitionen will der Konzern noch einmal unter die Lupe nehmen und prüfen, was zwingend notwendig ist und was sich verschieben lässt.