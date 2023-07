Der Stahlkonzern Salzgitter AG hat im ersten Halbjahr einen überraschend starken Gewinneinbruch erlitten. Vor Steuern stand nach vorläufigen Zahlen ein Gewinn von 243 Millionen Euro und damit nur ein Viertel so viel wie ein Jahr zuvor, wie das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Donnerstag in Salzgitter mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 300 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz sackte um zwölf Prozent auf 5,8 Milliarden Euro ab und verfehlte damit ebenfalls die Erwartungen der Experten. Dennoch sieht der Vorstand den Konzern auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Umsatz zwischen 11,5 und 12 Milliarden Euro und einen Vorsteuergewinn zwischen 300 und 400 Millionen Euro zu erzielen.

20.07.2023 16:18