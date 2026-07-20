Nach den Berechnungen von Analyst Dominic O'Kane von der US-Bank JPMorgan hat das Unternehmen im zweiten Quartal in seinem Kerngeschäft - Stahlproduktion, Handel und Technologie - einen operativen Gewinn in Höhe von 133 Millionen Euro erzielt und damit genauso viel wie im ersten Quartal. Die Erwartungen seiner Bank habe der Stahlkonzern damit deutlich übertroffen. Darin sei der Beitrag von Aurubis in Höhe von 47 Millionen Euro nicht enthalten. Auch für den Jefferies-Analyst Hathorn fiel das Ergebnis dank der starken Stahlproduktion höher aus als von ihm prognostiziert.