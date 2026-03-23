Vor Steuern lag das Minus 2025 bei 28 Millionen Euro. 2026 peilt das Unternehmen wieder einen Vorsteuergewinn von 75 bis 175 Millionen Plus an. Das hatte der Stahlkonzern, der nun wieder im MDax der mittelgrossen Werte notiert ist, bereits im Februar bei seinen vorläufigen Zahlen angekündigt. Auch der zuletzt rückläufige Aussenumsatz soll wieder steigen - von 8,98 auf rund 9,5 Milliarden Euro. 2024 waren es noch 10,01 Milliarden Euro gewesen.