Der Stahlkonzern Salzgitter hat nach einem schwachen zweiten Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Auch in der zweiten Jahreshälfte sei noch keine spürbare Markterholung zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend überraschend in Salzgitter mit. Im zweiten Quartal bewegten sich die vorläufigen Ergebniskennzahlen unter den Analystenschätzungen. Der Kurs der Aktie sackte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund sechs Prozent ab.