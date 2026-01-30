Rückenwind aus Deutschland

Zusätzliche Bedeutung erhält das Verfahren durch ein Urteil aus Deutschland. Das Landgericht Berlin stellte fest, dass Booking.com über 1000 Betreibern von Unterkünften etwaige Schäden zu ersetzen habe, der ihnen durch die Verwendung unulässiger Bestpreisklauseln entstanden ist. Eine Vertreterin von Booking.com wies gegenüber der Nachrichtenagentur AWP allerdings darauf hin, dass das Urteil keine Entscheidung darüber getroffen habe, ob einer Partei tatsächlich ein Schaden entstanden sei, und ob Schadenersatz bezahlt werden müsse.