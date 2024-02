Der Erbe des Samsung -Imperiums, Lee Jay Yong, ist von einem Gericht vom Vorwurf der Aktienmanipulation und anderer Finanzvergehen freigesprochen worden. Das Bezirksgericht in Seoul verkündete am Montag in erster Instanz sein Urteil in einem Prozess, in dem es unter anderem um die umstrittene Fusion zweier Töchter des grössten südkoreanischen Konzerns vor neun Jahren ging. Dem 55-jährigen Lee hätten keine illegalen Aktivitäten nachgewiesen werden können, hiess es nach Berichten südkoreanischer Sender in dem Urteil.

05.02.2024 09:02