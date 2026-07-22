Mistral gilt als europäische Antwort auf ​OpenAI und Anthropic. Das Startup profitiert von ​der Suche zahlreicher Unternehmen und ​staatlicher Institutionen nach Alternativen zu den grossen KI-Anbietern aus ‌den USA und China. Am Dienstag vereinbarte Mistral eine milliardenschwere Kooperation mit dem US-Cloudanbieter Microsoft. Die Unternehmen ​wollen ​die KI-Infrastruktur von Mistral ⁠gemeinsam ausbauen. Zudem könnten Microsoft-Kunden künftig ​ihre eigenen ⁠KI-Anwendungen auf den Servern von Mistral entwickeln. Das ‌Startup zählt unter anderem das französische Militär zu seinen Kunden.