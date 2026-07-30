Mit diesen Aussagen dämpfte Samsung die Sorgen der Anleger wegen möglicher Überkapazitäten und eines eventuell überzogenen KI-Hypes zumindest teilweise. Die Samsung-Aktie schnellte in Asien zwischenzeitlich knapp sechs Prozent nach oben, ehe sie die Kursgewinne aber wieder abgab und ins Minus rutschte. Seit dem Mitte Juni erreichten Rekordhoch ging es für die Samsung-Aktie um fast die Hälfte nach unten. Trotz der jüngsten Verluste zog der Börsenwert Samsungs in diesem Jahr immer noch um drei Viertel auf umgerechnet rund 750 Milliarden Euro an.