Erneut fährt Südkoreas grösster Konzern Rekordgewinne ein: Der Elektronikriese Samsung Eelctronics verdiente im zweiten Quartal operativ etwas mehr als 89 Billionen Won (rund 51 Mrd Euro) - so viel wie noch nie. Dies teilte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Seoul mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das operative Ergebnis um das 19-Fache gestiegen. Es fiel zudem etwas höher als von Experten erwartet aus. Die in diesem Jahr bereits hervorragend gelaufene Aktie gab kräftig nach.