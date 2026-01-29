Konzernweit zog der Gewinn im operativen Geschäft, wie bereits seit Anfang Januar bekannt, um ein Drittel auf 43,6 Billionen Won an. Dabei lief vor allem das Schlussquartal hervorragend. In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres verdiente Samsung operativ rund 20 Billionen Won und damit so viel wie niemals zuvor. Der Umsatz zog 2025 um elf Prozent auf knapp 334 Billionen Won zu. An der Börse kletterte die Samsung-Aktie nach Bekanntgabe der detaillierten Zahlen zunächst auf das Rekordhoch von 168.200 Won, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam und der Kurs ins Minus drehte.