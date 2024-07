Insbesondere entwickelte sich Samsungs Geschäftssparte der sogenannten HBM-Chips mit einem Anstieg von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorquartal sehr robust. Investoren hatten sich zuletzt besorgt über die Marktposition von Samsung in dem lukrativen Geschäft gezeigt, bei dem der Konzern hinter dem Konkurrenten SK Hynix zurückliegt. Zuletzt machte Samsung jedoch Fortschritte, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in dieser Woche berichtete. Das Unternehmen erhielt die sehnlichst erwartete Zertifizierung des Chipentwicklers Nvidia für eine Version ihres HBM-Chip (HBM3) und rechnet mit einer Genehmigung für die nächste Generation (HBM3E) in zwei bis vier Monaten.