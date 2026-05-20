In Südkorea konnte Samsung Electronics einen für Donnerstag angedrohten Generalstreik abwenden. So soll sich das Management von Samsung gemeinsam mit der Gewerkschaft darauf geeinigt haben, die Pläne für einen Streik bis auf weiteres auszusetzen und eine vorläufige Lohnvereinbarung zur Abstimmung zu stellen. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, soll die Vereinbarung eine Lohnerhöhung von 6,2 Prozent sowie die Einführung eines leistungsabhängigen Bonus für den Halbleiterbereich in nicht näher genannter Höhe umfassen.