Die Chiphersteller, deren Produktionsstätten ‌sich bislang auf den Grossraum Seoul konzentrieren, stehen unter Druck, ihre Investitionen ​stärker auf ​andere Regionen ⁠des Landes zu verteilen. ​Das südkoreanische Präsidialamt hatte ⁠am Donnerstag eine Pressekonferenz zu «drei Mega-Projekten» ‌angekündigt. Samsung war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.