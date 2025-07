Samsung hat im zweiten Quartal wegen wegen Problemen in der Chipsparte operativ deutlich weniger verdient als noch vor einem Jahr. Der Betriebsgewinn sei um 56 Prozent auf 4,59 Billionen Won (2,86 Mrd Euro) gefallen, wie der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Seoul mitteilte. Der Gewinnrückgang des Elektronikkonzerns, der im Smartphone-Geschäft mit Apple konkurriert, fiel damit deutlich höher als von Experten erwartet aus. Die Samsung-Aktie gab leicht nach.