Bei Zuwiderhandlung drohen Privatpersonen Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro. «Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein aller Bürger San Marinos für einen bewussten Umgang mit der Ressource Wasser, um unsachgemässen Gebrauch zu vermeiden und betonen, dass in solchen Fällen die Zusammenarbeit der gesamten Gemeinschaft von San Marino unerlässlich ist», hiess es in der Mitteilung des Staatssekretariats.