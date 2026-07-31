Medien: Lage entspannt sich etwas

In der Nacht auf Freitag übernachteten in Ceuta Tausende Migranten auf den Strassen. Die Aufnahmelager CETI sei mit mehr als 1.000 Bewohnern bei einer Kapazität von 512 Plätzen bereits seit Mittwoch überfüllt, hiess es in RTVE. Zwar kamen auch in der Nacht und am Morgen weitere Menschen an, laut Medien aber deutlich weniger als am Vortag. Zugleich sollen Zehntausende Migranten freiwillig über den Grenzdamm nach Marokko zurückgekehrt sein, wie RTVE berichtete. Bis zum Abend seien es bereits 48.300 gewesen, hiess es.