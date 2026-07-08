Trump in Rage

Der US-Präsident hatte sich bei einer Pressekonferenz über Spanien mal wieder in Rage geredet. «Spanien ist ein verlorener Fall, ein schrecklicher Partner in der Nato», schimpfte er. «Sie beteiligen sich nicht, sie zahlen nicht. Ich will nichts mit Spanien zu tun haben», blaffte er. Und versuchte dann in der für ihn typischen Manier, Spanien lächerlich zu machen. «Mal sehen, wie feindselig sie noch sind, wenn sie kommen und sagen: »Bitte, bitte, wir wollen mit Ihnen Handel treiben, Sir«», sagte er gekünstelt mit spitzem Mund. Er übersah dabei, dass die USA mehr nach Spanien exportieren als umgekehrt.