Die Sandoz-Aktie ist am Montag zunächst mit höheren Notierungen in den Handel gestartet, rutschte dann aber schnell ins Minus. Die Abgaben halten sich allerdings in Grenzen. Der Generikaspezialist hat sich im langjährigen US-Generika-Fall mit den Behörden aussergerichtlich geeinigt und bezahlt eine hohe Geldsumme. Zugleich seien aber potenzielle Rechtsrisiken stark reduziert worden, betonen Analysten.