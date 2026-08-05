Vor allem aber stehe die grosse Welle an Patentabläufen für biologische Medikamente erst noch bevor, betont der Analyst der ZKB. Zudem habe Sandoz die Kapazität, sich dank regulatorischer Vereinfachungen auch an kleinere Biosimilars heranzuwagen. «Kombiniert mit Margenverbesserungen, dank Effizienzgewinnen, dem Produkte-Mix und dem Aufbau von eigenen Produktionsstandorten sehen wir für Sandoz viel Upside Potenzial», zeigt er sich sehr zuversichtlich.